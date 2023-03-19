لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي

البوابه - كشف وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أنه سيلتقي قريبا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وأشار عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إلى الاتفاق مع السعودية على تبادل الزيارات الفنية وذلك لتهيئة الأرضية لإعادة فتح السفارات لدى البلدين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ارتقاء مستوى العلاقات مع الإمارات والكويت والإعلان عن عودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها



لافتا إلى أنه وعقب 5 جولات من الحوار مع الرياض طرح الرئيس الصيني اقتراحا تم قبوله من قبل قادة البلدين، حيث تم اقتراح عقد الحوار في بكين على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، إلا أن الجانب السعودي أكد إلى الحاجة إلى جولة أخيرة من المفاوضات الأمنية.

وبين عبد اللهيان تبادل الرسائل بشكل مستمر مع الجانب السعودي، حيث أعلنت طهران عن استعدادها لعقد لقاء وزراء الخارجية بالإضافة إلى اقتراح 3 أماكن لعقد اللقاء ومن ثم التوقيت حيث سيتم من خلاله الإعلان اعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين.

