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لقطات نادرة من الجو للهرم الأكبر تظهر رموزا عالية الدقة

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 12:43
الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع
الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهرم الاكبر، تظهر فيه لقطات "نادرة" مصورة من الجو، تكشف عن رموز، نقشت على حجارة الهرم بدقة ععالية جدا.

فقد كشف الفيديو دقة عمل قدماء المصريين الذين قاموا بالنقش على كل حجر، والتي بالإمكان ملاحظتها بمجرد تمرير الكاميرا على تلك الأحجار المرصوفة فوق بعضها البعض بعناية لا متناهية.

التراث العالمي

يذكر أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع بمنطقة أهرام الجيزة في مصر، والمسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

وتقع تلك الأهرامات على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة أي على الضفة الغربية لنهر النيل.

كما تشمل 3 أهرامات وهي: خوفو، خفرع، منقرع والتي بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه والذي دفن فيه.

إلى ذلك، تعد الأهرامات من أهم أماكن السياحة في مصر.

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