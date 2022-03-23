لقطات نادرة من الجو للهرم الأكبر تظهر رموزا عالية الدقة

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهرم الاكبر، تظهر فيه لقطات "نادرة" مصورة من الجو، تكشف عن رموز، نقشت على حجارة الهرم بدقة ععالية جدا.

فقد كشف الفيديو دقة عمل قدماء المصريين الذين قاموا بالنقش على كل حجر، والتي بالإمكان ملاحظتها بمجرد تمرير الكاميرا على تلك الأحجار المرصوفة فوق بعضها البعض بعناية لا متناهية.

لقطة نادرة للهرم الأكبر من الأعلى، وبالإمكان ملاحظة دقة عمل قدماء المصريين الذين قاموا بالنقش على كل حجر.pic.twitter.com/9jjGWSS6TE — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 22, 2022

التراث العالمي

يذكر أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع بمنطقة أهرام الجيزة في مصر، والمسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

وتقع تلك الأهرامات على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة أي على الضفة الغربية لنهر النيل.

كما تشمل 3 أهرامات وهي: خوفو، خفرع، منقرع والتي بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه والذي دفن فيه.

إلى ذلك، تعد الأهرامات من أهم أماكن السياحة في مصر.