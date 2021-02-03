للمرة الثانية.. الدنمارك تجدد تعليق رحلاتها مع الإمارات

أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، تمديد فترة تعليق رحلاتها الجوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمرة الثانية.

وأشار وزير النقل الدنماركي، بيني إنجلبريخت، إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجد(كوفيد -19) في دبي، وإغلاق الملاهي الليلية جزئيًا، معلنًا مد حظر الطيران مع الإمارات.

وأوضح الوزير أن مد الحظر سيتسمر لمدة أسبوع على الأكثر أو لحين إعادة تطبيق شرط تقديم مسحة سلبية لاختبار كورونا بالنسبة للقادمين من خارج البلاد.

وكانت وزارة النقل الدنماركية قد علقت رحلاتها مع الإمارات في 22 يناير/كانون ثانٍ المنصرم ولمدة 5 أيام، ثم جددت التعليق ثانية في 26 من الشهر نفسه حتى يوم الثلاثاء.

الدنمارك التي كانت تطلب حينها إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من الفيروس قبل أقل من 24 ساعة من السفر، أرجعت قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات؛ للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص. (الأناضول)