لندن تعتقل مراهقين على خلفية هجوم الكنيس في تكساس

اعلنت السلطات البريطانية عن اعتقال مراهقين اثنين كجزء من التحقيق في حادثة احتجاز رهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت الماضي والذي اسفر عن مقتل المهاجم

معاداة السامية

واعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ان محتجز الرهائن بريطاني الجنسية ويدعى مالك فيصل أكرم ويبلغ من العمر 44 عاماً. وقُتل الرجل الذي اقتحم مراسم دينية صباحية في كنيس يهودي في منطقة كوليفيل يوم السبت، بعد مواجهة استمرت 10 ساعات مع الشرطة.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها تتواصل مع المجتمعات المحلية وتواصل المساعدة في التحقيق الأمريكي.

ولم يكشف عن تفاصيل أعمار أو جنس المراهقين اللذين قبض عليهما في جنوب مانشستر مساء الأحد وقالت السلطات أن الشخصين اعتقلا "في إطار التحقيق الجاري في الهجوم" وأنهما محتجزان للاستجواب.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الهجوم بأنه "عمل إرهابي ومعاد للسامية"، مضيفة: "نحن نقف مع الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق وحريات مواطنينا ضد أولئك الذين ينشرون الكراهية".

مشاكل نفسية

وأصدر شقيق مالك فيصل أكرم بياناً اعتذر فيه للضحايا وقال إن شقيقه يعاني من "مشاكل نفسية". وكان المفاوضون قد أمضوا ساعات في التحدث إلى المهاجم خلال المواجهة.

وأعلن قائد شرطة كوليفيل مايكل ميلر أنّ "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس" و"المشتبه به مات"، من دون أن يُحدّد ما إذا كان أنهى حياته أو ضربته الشرطة حتى الموت.