ليبيا اعلان تأجيل الانتخابات

اقترحت مفوضية انتخابات ليبيا تأجيل الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة إلى 24 يناير، فيما قالت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل.

خارطة سياسية

ودعت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة فيما سينتهي تفويض الحكومة المؤقتة يوم الجمعة.

وأكد الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول”.

عدم القدرة على اجراء الانتخابات

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء في بيان لها عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية، مقترحةً أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022 وذلك عقب التنسيق مع مجلس النواب.

المفوضية العليا للانتخابات وفي بيان صحفي أوضحت أنه ووفقًا لما ورد بالمادة 43 من القانون رقم (1) لعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا، اقترحت بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملًا بنص المادة أعلاه، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

5385 مرشح للانتخابات

وقالت أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

كما أكدت على أنها لن تتخلى عن تحمل مسؤولياتها، وانجزها ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها، منوهةً إلى أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية.