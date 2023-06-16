مأساة في مصر: وفاة ثلاثة أطفال بسبب الحلوى (صورة)

في حادث مأساوي هزّ مشاعر المصريين، توفي ثلاثة أطفال أشقاء يعانون من مرض السكري جنوب محافظة سوهاج بعد تناولهم الحلوى والمثلجات.

ونقل الأطفال إلى المستشفى المركزي بعد أن شعروا بحالة إعياء، لكن اثنين منهما فارقا الحياة فور وصولهما، وتوفي الشقيق الثالث في وقت لاحق داخل المستشفى مساء الجمعة.

وفقًا للتقارير، أصيبت الأم، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، بصدمة كبيرة بعد وفاة أبنائها ودخلت في نوبة بكاء وحزن هستيرية.

وأشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى وجود خلافات أسرية بين الأم والأب التي أدت إلى انفصالهما.

وكان الأطفال يتواجدون مع الأم في وقت الحادث، حيث خرجوا للتنزه في منطقة مركز المنشأة.

وعند استجواب والدتهم، التي تعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، أكدت أن أبناءها تناولوا بشكل مفرط حلوى وآيس كريم رغم تعرفهم على قواعد النظام الغذائي المتعلقة بمرض السكري الذي يعانون منه.

وتعتبر هذه الحادثة صدمة كبيرة للمجتمع المصري، حيث تسلط الضوء على أهمية التوعية بمرض السكري وضرورة اتباع نظام غذائي صحي للأشخاص المصابين بهذا المرض الخطير.

