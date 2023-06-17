"بلوجر" مصري يشعل ضجة بنشر مقاطع فيديو لوفاة والده

أثار توثيق البلوجر المصري محمد علام، عبر مقاطع فيديو لحظة احتضار ووفاة والده، استياء كبيرا لدى المتابعين، الذين وجهوا له سهام الانتقادات الحادة، جراء ذلك التصرف الذي اعتبروا أنه استغلال للحظة الموت لكسب المزيد من المشاهدات على تطبيق "تيك توك".

في أحد الفيديوهات، قام محمد علام بتصوير والده المريض في المستشفى وعلق عليها بطريقة تدعو الآخرين للدعاء لوالده.

وبعد وفاة والد البلوجر المصري، قام بنشر مقاطع فيديو أخرى تظهر لحظاته الأخيرة وهو يبكي ويصور جثمان والده في الكفن، ودعا الآخرين للدعاء لروحه.

وتعرض "محمد علام" لانتقادات حادة بسبب هذه المقاطع، حيث انتقد البعض تصرفه في توثيق ونشر لحظات صعبة من حياة والده، واتهموه بالاستفادة من هذه المواقف لزيادة عدد المشاهدات.

ورغم حصول الفيديو على ملايين المشاهدات، سخر البعض منه واعتبروا أنه يستغل موت والده للحصول على تفاعلات قوية.

محمد علام ده انسان حقير والله حتى موت ابوه بيتاجر بيه والله ما عارف الناس حصلها ايه بجد!!؟ https://t.co/lbBsFpEZua pic.twitter.com/3KsjrSV64V — 🏆🏹🛡Mahmoud Eldsoky (@Mahmoued_said20) June 15, 2023

وعلى إثر ذلك، قام الشاب محمد بنشر فيديو آخر يشرح فيه سبب نشره لهذه المقاطع، معبرًا عن رغبته في أن يدعو أكبر عدد من الناس للدعاء لروح والده بعد وفاته، ونفى رغبته في الاستفادة منها أو أن تصبح محط اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلك التصرفات غير المبررة للشاب أثارت الكثير من الانتقادات والتعاطف في آن واحد، حيث تم تناقل الفيديوهات بشكل واسع وأثارت جدلاً حادًا بين المستخدمين حول الأخلاق والاحترام الذي يجب مراعاته في حالات الوفاة والحزن.

