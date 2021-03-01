مؤسسة حبق تؤهل 20 شابا لحل المشكلات باستخدام Design Thinking   

عقدت حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية ورشة تدريبية حول حل المشكلات باستخدام التفكير التصميمي (Design Thinking) بمشاركة 20 شاب وشابة من محافظة الزرقاء الاردنية .
وعقدت الدورة على مدار يومين بهدف تمكين الشباب على حل المشكلات التي ستواجههم بإسلوب عملي وتطبيقي وإبداعي من خلال تخطيط وتنفيذ مبادرات مجتمعية إبداعية ملهمة.
معارف ومهارات
كما هدف التدريب إلى تزويد الشباب والشابات بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق التفكير التصميمي حيث تمحور حول مفهوم التفكير التصميمي وأهمية تطبيقاته، والفرق بين التفكير التقليدي والتصميمي، و مراحل التفكير التصميمي الخمسة، وكيفية تطبيق أدوات التفكير التصميمي في المبادرات، إضافة إلى تطبيقات عملية ودراسة حالات مختلفة والتفكير الإبداعي.
قدرات الشباب
وقد كانت من أهم نتائج التدريب هي بناء قدرات الشباب والشابات على تطبيق مراحل التفكير التصميمي في تنفيذ مبادراتهم للتصدي للقضايا والمشكلات المجتمعية بطريقة إبداعية. حيث تم الخروج بأفكار لتحسين أوضاع الأيتام في الزرقاء، وتطوير منصة الكترونية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم لسوق العمل، والاستجابة للاحتياجات العلاجية للمرضى النفسيين.
هذا وقد عقد التدريب ينفذ بدعم من الوكالة الألمانية، وضمن برنامج SPACES.. والذي تسعى حبق من خلاله إلى تمكين الشباب في محافظة العاصمة والزرقاء وجرش على الخروج بمبادرات إبداعية وتنفيذها في محافظاتهم، بحيث يعود بالأثر الإيجابي على مجتمعاتهم من جانب، وتعزيزا لشخصياتهم وقدراتهم من جانب آخر.
يذكر أن مؤسسة حبق مؤسسة غير ربحية تهدف حبق إلى تطبيق المعايير والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتنمية كممارسات عملية لدى الأفراد والمؤسسات ،عبر تقديم برامج توعوية متخصصة حقوقية وتنموية لتمكين المجتمع الأردني والعربي من خلال منهجية حقوق الإنسان التطبيقية، بخبرات تدريبية منافسة من الناحية المعرفية والتطبيقية، وبمنهجية تكاملية قائمة على النهج الإنساني التشاركي.