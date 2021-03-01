مؤسسة حبق تؤهل 20 شابا لحل المشكلات باستخدام Design Thinking   

عقدت حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية ورشة تدريبية حول حل المشكلات باستخدام التفكير التصميمي (Design Thinking) بمشاركة 20 شاب وشابة من محافظة الزرقاء الاردنية .

وعقدت الدورة على مدار يومين بهدف تمكين الشباب على حل المشكلات التي ستواجههم بإسلوب عملي وتطبيقي وإبداعي من خلال تخطيط وتنفيذ مبادرات مجتمعية إبداعية ملهمة.

معارف ومهارات

كما هدف التدريب إلى تزويد الشباب والشابات بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق التفكير التصميمي حيث تمحور حول مفهوم التفكير التصميمي وأهمية تطبيقاته، والفرق بين التفكير التقليدي والتصميمي، و مراحل التفكير التصميمي الخمسة، وكيفية تطبيق أدوات التفكير التصميمي في المبادرات، إضافة إلى تطبيقات عملية ودراسة حالات مختلفة والتفكير الإبداعي.

قدرات الشباب

وقد كانت من أهم نتائج التدريب هي بناء قدرات الشباب والشابات على تطبيق مراحل التفكير التصميمي في تنفيذ مبادراتهم للتصدي للقضايا والمشكلات المجتمعية بطريقة إبداعية. حيث تم الخروج بأفكار لتحسين أوضاع الأيتام في الزرقاء، وتطوير منصة الكترونية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم لسوق العمل، والاستجابة للاحتياجات العلاجية للمرضى النفسيين.

هذا وقد عقد التدريب ينفذ بدعم من الوكالة الألمانية، وضمن برنامج SPACES.. والذي تسعى حبق من خلاله إلى تمكين الشباب في محافظة العاصمة والزرقاء وجرش على الخروج بمبادرات إبداعية وتنفيذها في محافظاتهم، بحيث يعود بالأثر الإيجابي على مجتمعاتهم من جانب، وتعزيزا لشخصياتهم وقدراتهم من جانب آخر.

يذكر أن مؤسسة حبق مؤسسة غير ربحية تهدف حبق إلى تطبيق المعايير والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتنمية كممارسات عملية لدى الأفراد والمؤسسات ،عبر تقديم برامج توعوية متخصصة حقوقية وتنموية لتمكين المجتمع الأردني والعربي من خلال منهجية حقوق الإنسان التطبيقية، بخبرات تدريبية منافسة من الناحية المعرفية والتطبيقية، وبمنهجية تكاملية قائمة على النهج الإنساني التشاركي.