مئات الاطفال ماتوا جوعا في السودان منذ اندلاع الحرب

لقي مئات الاطفال حتفهم جوعا في السودان منذ اندلاع الحرب في هذا البلد الفقير قبل اربعة اشهر، بحسب ما اكدت منظمة "سيف ذا تشيلدرين" الثلاثاء.

وفيما اكد مدير المنظمة في السودان عارف نور ان حالات الوفاة التي تم توثيقها في صفوف الاطفال بسبب الجوع بلغت 498 حالة، لكنه حذر من ان هناك مئات اخرين ربما لقوا نفس المصير ولذات السبب.

واعرب نور في بيان عن صدمته لهذه الحصيلة، لكنه قال ان هذا هو الواقع الجديد في البلد الذي كان ثلث سكانه واقعين اصلا في براثن الجوع قبل الحرب التي جاءت لتفاقم من المأساة.

وتخشى المنظمة غير الحكومية من تفاقم اوضاع الاطفال خصوصا، وذلك بعدما اضطرتها المعارك الى وقف تقديم الخدمات العلاجية لنحو 31 الفا منهم يعانون في مجملهم من سوء التغذية وبحاجة ماسة لهذه الخدمات.

والشهر الماضي، دمر القصف المتبادل بين الاطراف المتحاربة مصنعا كان ينتج اكثر من نصف العلاجات الغذائية للاطفال.

وزاد من وطأة الازمة الانسانية تخلف الدول والمنظمات المانحة عن تمويل المساعدات للاجئين والنازحين وجرحى الحرب، وكذلك الهجمات التي يتعرض لها العاملون الاغاثيون ممن باتوا غير قادرين على التنقل في البلاد.

"الدعم السريع" تفرض هيمنتها بدارفور

واسفر القتال الذي تفجر في منتصف نيسان/ابريل وارتكبت خلاله جرائم حرب، عن مقتل اكثر من اربعة الاف شخص، وتشريد نحو خمسة ملايين اخرين داخل وخارج البلاد.

وشهدت منطقة الخرطوم الكبرى واقليم دارفور غربي البلاد، حيث يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليونا، اشد المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لخصمه الفريق اول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومنذ الحادي عشر من الشهر الجاري، خلفت المعارك في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور نحو ستين قتيلا، فضلا عن مئات الجرحى والاف النازحين كما تؤكد الامم المتحدة.

وفي الايام القليلة الماضية احرقت قوات الدعم السريع وحلفاؤها من ميليشيات القبائل العربية عشرات البلدات في دارفور مع وصول القتال الى الفاشر عاصمة شمال الاقليم.

ويقول مراقبون ان قوات الدعم السريع التي فرضت سيطرتها على اجزاء واسعة من اقليم دارفور بتت تتحرك بحرية في الاقليم في حين ان الجيش محاصر في قواعده العسكرية.