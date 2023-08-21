الجيش السوداني: مقتل وإصابة المئات من "الدعم السريع" جنوب الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عن سقوط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع، خلال إحباط الهجمات على على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان رسمي بأن قواتها في منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم تمكنت من إسقاط مئات من أفراد قوات الدعم السريع ودمرت 5 مدرعات، دبابة و2 عربة مدفع، إلى جانب تدمير عدد كبير من العربات القتالية.

وذكر البيان أنه تم استلام 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة من قبل القوات المسلحة.

وفي تطور آخر، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف هاون على منطقة السلمة، مما أسفر عن مقتل 6 مواطنين وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح.

كما قامت قوات الدعم السريع بقصف منطقة كرري البلد، مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة 8 مواطنين بحسب البيان.

القيادة العامة للقوات المسلحة



الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م

سعت ٠٩.٠٠

موجز الموقف اليوم



جميع المناطق والفرق خارج العاصمة مستقرة بحمد الله



تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية بعون الله من تحطيم عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل المليشيا المتمردة علي سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، pic.twitter.com/YSNfAxL2W6 — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) August 20, 2023

وفي تصريحه الختامي، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بأنها تمتلك سجلًا حافلًا في ارتكاب جرائم الحرب.

تلاحظ استخدام العدو أثناء الهجوم لعدد كبير من القصر وصغار السن مما يضاف إلى انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الانساني وسجله الحافل في جرائم الحرب.



أطلق المتمردون أثناء هروبهم قذائف هاون تجاه منطقة السلمة مما أدى إلى استشهاد (٦) مواطنين وعدد من الجرحى جارى حصرهم — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) August 20, 2023

الأمم المتحدة: ارتفاع مستوى العنف

في وقت سابق اليوم الأحد، أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن قلقها البالغ إزاء التصاعد في مستوى العنف في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانًا داعيةً فيه إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار.

وأكدت أن التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة بشدة.

منذ أكثر من 4 أشهر، تجددت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، وتركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

على الرغم من جهود وساطات عربية وأفريقية ودولية للوصول إلى وقف دائم للقتال، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار ووقف النزاعات المستمرة.

