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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 10 نيسان / أبريل 2023 - 08:51
الأقصى الشريف

البوابه - استباح قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام عيد الفصح اليهودي منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة وسط حماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصرها المختلفة.

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كما انتشرت على أبواب المسجد الأقصى، شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتدقيق هويات الوافدين الى المسجد الأقصى، كما منعت عند صلاة الفجر المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول لأداء الصلاة.

وأشارت مصادر فلسطينية محلية إلى أن تعداد المستوطنين الذين قاموا باقتحام المسجد الأقصى أزيد من  1500 متطرفا على شكل جماعات متتالية وقاموا بأداء صلواتهم في داخله.

 

 

وشكل مئات الفلسطينيين من  الصائمين المرابطين في المسجد الأقصى، أمام اقتحامات المستوطنين، حلقات لقراءة القرآن وأداء الصلوات ورددوا التكبيرات.

وقامت في مساء أمس جماعات ما تعرف بـ "الهيكل المزعوم" عن برنامج لاقتحامات جماعية على مدار فترة اقتحامات اليوم.

 

 

 

وقسمت منظمات الهيكل المتطرفة برنامجها "اقتحامات لنساء لاجل الهيكل" و "اقتحامات جماعة بيظينو" واقتحامات أمناء الهيكل" و"اقتحامات مدرسة جبل الهيكل" و"اقتحامات جماعة بيدينو"


 

كلمات دالة:الاقصىالمسجد الاقصىاقتحام

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