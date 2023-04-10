مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

البوابه - استباح قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام عيد الفصح اليهودي منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة وسط حماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصرها المختلفة.

كما انتشرت على أبواب المسجد الأقصى، شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتدقيق هويات الوافدين الى المسجد الأقصى، كما منعت عند صلاة الفجر المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول لأداء الصلاة.

وأشارت مصادر فلسطينية محلية إلى أن تعداد المستوطنين الذين قاموا باقتحام المسجد الأقصى أزيد من 1500 متطرفا على شكل جماعات متتالية وقاموا بأداء صلواتهم في داخله.

مستوطن يبيع رايات وأعلاماً طبع عليها صورة الهيكل المزعوم عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.



العام الماضي تم منع هذا الفيلم و سُمح به هذا العام وهذا هو التدريج بالتهويد. pic.twitter.com/pb2aAKrsE6 — Hanzala (@Hanzpal2) April 10, 2023

وشكل مئات الفلسطينيين من الصائمين المرابطين في المسجد الأقصى، أمام اقتحامات المستوطنين، حلقات لقراءة القرآن وأداء الصلوات ورددوا التكبيرات.

وقامت في مساء أمس جماعات ما تعرف بـ "الهيكل المزعوم" عن برنامج لاقتحامات جماعية على مدار فترة اقتحامات اليوم.

في محاولة لاستفزاز المصلين ..

متطرف يؤدي رقصات توراتية خلال مروره من أمام المصلى القبلي pic.twitter.com/zEGhjHh4D6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2023

وقسمت منظمات الهيكل المتطرفة برنامجها "اقتحامات لنساء لاجل الهيكل" و "اقتحامات جماعة بيظينو" واقتحامات أمناء الهيكل" و"اقتحامات مدرسة جبل الهيكل" و"اقتحامات جماعة بيدينو"



