ماذا قال قيس سعيد بعد اعتقال راشد الغنوشي؟

بعد قليل من اعتقال زعيم حركة النهضة الاسلامية المعارضة في تونس، راشد الغنوشي، خرج الرئيس قيس سعيد متحدثا من القصر الجمهوري في سياق الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه لن يترك الدولة التونسية فريسة يتم العبث بها.

وشدد الرئيس التونسي في حديث الى قوات الأمن الداخلي بتذكيرهم ”واجبكم كواجبنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الذين أرادوا إسقاطها… حاولوا يائيسن تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات”.

وقال الرئيس قيس سعيد ”نحن نطبق القانون بكل قواعده وإجراءاته المنصوص عليها ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة يعبث بها هؤلاء كما يشاؤون”. واكد على انه سيحافظ على الدولة ممن يسعى الى تفجيرها.

وداهمت وحدة أمنية منزل رئيس حركة النهضة #التونسية المعارضة راشد الغنوشي مساء الإثنين في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة".

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي حل البرلمان وكان الغنوشي رئيسا له واستحوذ على السلطات، ودعت الحركة المعارضة "الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي 82 عاما أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق كما تم التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.