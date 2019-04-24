ماذا ينتظر شرق سورية؟

تشير تقارير اعلامية وتسريبات سياسية بقرب مواجهة مسلحة بين الولايات المتحدة من جهة وايران ومليشياتها من جهة ثانية في البادية السورية والمناطق الحدودية السورية العراقية

ورغم التاكيد اولا ثم النفي بشان غارات شديدة شنتها الطائرات الاميركية على المواقع الايرانية في المنطقة المذكورة فان المعلومات المؤكدة تتحدث عن حشودات لموالين للاميركيين في البادية السورية وهو المكان الذي ينتشر فيه عناصر حزب الله والحشد الشعبي العراقي الموالي لايران

ووفق ما يتم تداوله فان الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، والميادين في ريف دير الزور وهي مناطق غنية بالنفط وفيها ثروات زراعية كبيرة

وتعد منطقة البوكمال من المناطق المضطربة والحساسة، فقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة نجحت في طرد "داعش" من بلدة الباغوز التابعة لدير الزور، والواقعة على نهر الفرات مباشرة، أواخر مارس الماضي.