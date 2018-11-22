ماليزيا: وفرنا ملايين الدولارات بعد عدم مشاركتنا بتدريبات عسكرية في الإمارات

جنود ماليزيون

صرح وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، بأن وزارته وفرت مبلغ 36 مليون رينغت (6ر8 مليون دولار)، من خلال عدم مشاركة قوات بلاده العسكرية في تدريبات “نسر الصحراء” في الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الدفاع في حديث لـوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) خلال زيارة لتايلاند، إن سحب قوات بلاده من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، قد وفّر في النفقات أيضا، إلا أنه لم يكشف عن حجم المبلغ.

وقال سابو: “سنركز على إرسال القوات (الماليزية) تحت طلب الأمم المتحدة فقط… أما إذا كان هناك صدام بين الدول، فسنحاول تجنب (إرسال قواتنا)”.

في الوقت نفسه، أكد سابو أن انسحاب القوات الماليزية من التدريبات في الإمارات، بالاضافة إلى سحب العسكريين من المملكة العربية السعودية، لم يؤثر على العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع البلدين.