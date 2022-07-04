مايا خليفة تعتزم زيارة المغرب قريبا

مايا خليفة نجمة الأفلام الاباحية الشهيرة ونصيرة الفلسطينيين، أبدت مؤخرا رغبتها في زيارة المغرب خلال هذا الصيف، واستمزجت متابعيها على موقع إنستغرام بهذا الخصوص، وفق ما ذكره موقع إخباري مغربي.

وقال موقع "عبر" ان النجمة الأميركية ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة أبدت "رغبتها الكبيرة في زيارة المغرب، من خلال تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع الإنستغرام".

وأضاف الموقع ان مايا خليفة أعلنت انها تفكر في "زيارة العديد من الدول خلال العطلة الصيفية، وكان المغرب ضمن الدول الذي كشفت عنها لمتابعة سألت عن البلدان التي تعتزم ميا استكشافها".

وردت مايا خليفة على متابعتها من خلال وضعها لصور البلدان وأسمائها، وكتبت المغرب، اليونان، أمالفي، كرواتيا و تولوم واليابان، بحسب موقع "عبر".

وقال الموقع ان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارجعوا رغبة مايا خليفة في زيارة المغرب في ظل اختيار العديد من الممثلين والفنانين العالمين بالإضافة للرياضيين المملكة المغربية كوجهة لهم خلال صيف هذه السنة.

مايا خليفة نصيرة الفلسطينيين

واشتهرت النجمة الاباحية السابقة مايا خليفة بمناصرتها للقضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية. واعتدات نشر رسائل تهاجم إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت تصدت لمحاولات اسرائيل سرقة التراث الفلسطيني وعبرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي، عن انزعاجها وحنقها من ظهور ملكات جمال العالم المجتمعات في مدينة ايلات بالثوب الفلسطيني التراثي التاريخي، على انه من تراث اسرائيل

وقالت مايا خليفة في تغريدتها على تويتر : ما هذا في الواقع المرير؟ تصور حول دولة الفصل العنصري “تقدير” ثقافة المظلومين باسم الظالمين؟ ماذا او ما. في الواقع. اللعنة.

كما سبق ان حظيت مشاركة مايا خليفة في بثٍ حي ومباشر عبر تطبيق "إنستغرام" لنصرة القضية الفلسطينية وإنقاذ حي الشيخ جراح من التهويد على تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحيت مايا خليفة في تغريدة اخرى شركة المثلجات العالمية الشهيرة “بن أند جيري" بعد قرارها مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتوقف عن بيع منتجاتها فيها “لاعتبارات أخلاقية”.

دماء لبنانية

يذكر أن مايا خليفة ولدت عام 1993 في بيروت، لبنان، وبعد 8 سنوات انتقلت إلى الولايات المتحدة مع عائلتها.

بدأت مايا خليفة حياتها المهنية كعارضة أزياء بدوام جزئي واعتادت العمل كنادلة خلال أيامها الأولى، ثم دخلت في صناعة أفلام الإباحة في عام 2004.

وكانت مايا خليفة الممثلة الإباحية الأكثر بحثًا مع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة في سوق أفلام البالغين.

ومنذ إعلان إعتزالها عالم الأفلام الإباحية، فإن مايا خليفة تجني الأموال من أنشطة مختلفة مثل تقديم البرامج التليفزيونية، والمقابلات، وتصوير أغلفة المجلات، وما إلى ذلك.

كما شاركت مايا خليفة أيضًا كمقدمة في برنامج حواري رياضي يومي يسمى "خارج الحدود" لفترة قصيرة من الزمن.

وتجني مايا خليفة الأموال من رعاية واستخدام منتجات العديد من الشركات العالمية، حيث كشفت في مقابلة واحدة أنها حصلت على 12000 دولار فقط كممثلة أفلام للبالغين.