ما بنود الورقة التي قدمها بولتون للأتراك في لقائهم الأخير؟

الورقة تقترح حلاً تفاوضياً يراعي قلق تركيا من أكراد سوريا

كشف موقع ميدل إيست آي، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قدم خلال لقائه كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة مؤخراً ورقة غير رسمية، ضمت بنوداً بخصوص الانسحاب الأميركي من سوريا وعلاقة تركيا به.

وبحسب الموقع، فإن الورقة توضح موقف واشنطن من قضايا خلافية بشأن الانسحاب، وتحدثت عن نقاط عدة، بينها التأكيد على أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيكون حاسما ومنظما، كما تحدثت عن تجديد الالتزام بمحاربة تنظيم "داعش" خلال وجود القوات الأميركية في سوريا.

ولفت الموقع إلى إن الورقة تقترح حلاً تفاوضياً يراعي قلق تركيا من أكراد سوريا، غير أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي تفاصيل بخصوص الجدول الزمني للانسحاب أو خطة ما بعد الانسحاب، بحسب ما صرح به مسؤول تركي للموقع.

وتتحدث الورقة أيضاً عن أن واشنطن ستتابع سحب القوات المدعومة إيرانياً من سوريا، وستدفع باتجاه حل سياسي في هذا البلد، وأن القوات الأميركية لن تنسحب في الوقت الحاضر من قاعدة "التنف" بجنوب سوريا.