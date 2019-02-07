ما حقيقة نقل زعيم الحشد الشعبي رسالة من الأسد للرياض؟

مصدر مقرب من رئيس الحشد الشعبي علق على الموضوع

تناقلت وسائل إعلام عراقية وعربية، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حمل رسالة من رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المسؤولين في الرياض.



وعقب انتشار هذه الأنباء، قال مصدر مقرب من الفياض لموقع "روسيا اليوم" إن "زيارة الفياض إلى السعودية كانت من أجل التباحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وبحثت أيضا أوضاع المنطقة ولم ينقل الفياض رسائل بين الأسد والمسؤولين السعوديين".



ولفت إلى أن "الفياض والمسؤولين السعوديين ناقشوا أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا وكيفية العمل للخروج بحلول تعيد الاستقرار للشعب السوري".



وكان مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض قد زار، الأسبوع الماضي، العاصمة السعودية الرياض، والتقى بمسؤولين، لكن لم تنشر أي وسيلة إعلامية سعودية أو عراقية تفاصيل الزيارة.