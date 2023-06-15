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ما هو ترتيب مصر بين الدول الأكثر عرضة لهجمات القرش؟

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 10:48
سمكة قرش في مياه البحر
سمكة قرش في مياه البحر

تشير دراسة أجراها الباحث اليوناني أثاناسيوس سي تسيكليراس من جامعة ثيسالونيكي إلى أن مصر احتلت ترتيبًا متقدمًا في قائمة الدول الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش في مختلف أنحاء العالم.

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وكانت المفاجأة في دراسة الباحث اليوناني، التي تضمنت خريطة للدول الأكثر تعرضا لهجمات القرش، أن مصر احتلت الترتيب الحادي عشر في القائمة.

ووفقًا للدراسة التي أجراها الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس ونشرت في صحيفة ماركا الأسبانية، تشير التفاصيل إلى أن أمريكا وجنوب أفريقيا وأستراليا تعتبر المناطق الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش، وأنه مع ذلك، فإنه لم يتم تسجيل أي هجوم قاتل من قبل أسماك القرش في تلك البلدان خلال عام 2022، بينما سجلت مصر أربع حوادث.

وقد شهد ساحل مدينة الغردقة السياحية في مصر، تعرض سائح روسي يبلغ من العمر 23 عامًا لهجوم من قرش قاتل، في 8 يونيو الماضي، حيث تمزق إلى نصفين أمام والده والفوج السياحي الذي كان حاضرًا على الشاطئ خلال هذه اللحظة المروعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في وقت لاحق من صيد سمكة القرش، وتبين أنها من نوع القرش النمر "Tiger Shark".


وتاليا قائمة أكثر دول العالم تعرضا لهجمات أسماك القرش:

1- الولايات المتحدة (1215)

2- أستراليا (315)

3- جنوب أفريقيا (202)

4- البرازيل (88)

5- نيوزيلندا (42)

6- جزر ماسكارين (41)

7- المكسيك (33)

8- بابوا غينيا الجديدة (32)

9- جزر البهاما (24)

10- جزر فيجي (20)

11- مصر (14)

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12- هونغ كونغ (13)

13- الإكوادور (11)

14- كاليدونيا الجديدة (10)
 

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