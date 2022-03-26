ما هو مصير سباق فورميلا 1 بعد اعتداءات الحوثي على جدة؟

اعلن منظّمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، السبت، ان سباق جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة 2022، لا يزال قائم غداة سلسلة اعتداءات شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على المدينة، حيث تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة في مكان السباق.

وأعلن الطرفان في بيان مشترك أنهما يؤكدان "بعد نقاشات مع كافة الفرق والسائقين أنّ سباق جائزة السعودية الكبرى 2022 سيستمر كما كان مقررا".

وأشارا إلى إجراء "نقاشات موسعة بين كافة الأطراف المعنية والسلطات السعودية والوكالات الأمنية التي قدّمت تأكيدات مفصلة وكاملة أنّ الفعالية آمنة".

وأوضحا أنّ كافة الأطراف المعنية "ستواصل حوارا مفتوحا وواضحا خلال الفاعلية (المستمرة حتى الأحد) وفي المستقبل".

بدورها، أكدّت رابطة سائقي الجائزة الكبرى أنها ستواصل السباق بعد "نقاشات واسعة".

وقالت الرابطة في بيان "نأمل أنّ يتم تذكر سباق جائزة السعودية الكبرى كسباق جيد عوضا عن الحادث الذي وقع أمس".

وأكد العديد من قادة الفرق المتسابقة من جانبهم لوسائل الإعلام الحاضرة في المكان "سنواصل السباق".

وتبنى المتمردون الحوثيون الجمعة سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة غير بعيد عن الحلبة التي تستضيف سباق الفورمولا واحد.

وتأتي هجمات الحوثيين عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين القريبين من إيران.