ما هي شروط الناتو لمناقشة المقترح الامني الروسي؟

رد حلف الشمال الاطلسي الناتو على المقترحات الامنية التي قدمها الجانب الروسي لامتصاص التوتر في منطقة البلقان، وقدمت موسكو

اقتراحا لواشنطن لإطلاق مفاوضات اعتبارا من السبت المقبل.

شروط الناتو امام روسيا

وعرض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، العمل مع موسكو لبناء ثقة جديدة بينهما، مشترطا مساعدتها في تخفيف التوترات مع أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ إن حلف الأطلسي قد تلقى الوثائق، وإن " أي حوار مع روسيا سيحتاج أيضا إلى معالجة مخاوف الناتو بشأن تصرفات روسيا، وأن يستند إلى المبادئ والوثائق الأساسية للأمن الأوروبي، وأن يتم بالتشاور مع شركاء الناتو الأوروبيين، مثل أوكرانيا" وفق الاسوشتد برس

واشار الى ان دول الحلف الثلاثين "أوضحت أنه إذا اتخذت روسيا خطوات ملموسة لتقليل التوترات، فنحن مستعدون للعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة"

وتنفي موسكو أن يكون لديها أي خطط لشن هجوم على الرغم من مزاعم المخابرات الأميركية إن روسيا نقلت 70 ألف جندي إلى حدودها ، وتطالب موسكو بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو أبدا.

العرض الروسي للولايات المتحدة

وفي وقت سابق نقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية الروسية اليوم الجمعة الاقتراحات التي قدمتها إلى الولايات المتحدة بخصوص إنشاء نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وأكدت الوزارة أنها سلمت إلى الجانب الأمريكي في 15 ديسمبر الجاري مسودة الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بالضمانات الأمنية واتفاقية خاصة بإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء لحلف الناتو.

وفيما يلي أبرز النقاط في هذه الوثيقة:

- الطرفان لا يتخذان ولا يشاركان، بشكل منفرد أو ضمن تحالفات عسكرية أو منظمات دولية، في أي إجراءات تضر بأمن أحدهما الآخر وتقوض المصالح الأمنية الجذرية لبعضهما البعض،

- الطرفان يصران على ضرورة أن تلتزم أي منظمات أو تحالفات عسكرية دولية لديهما العضوية فيها بالمبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة،

- الطرفان يتعهدان بعدم استخدام أراضي دول أخرى لتحضير أو تنفيذ هجوم عسكري على أحدهما الآخر أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تخص المصالح الأمنية الجذرية لبعضهما البعض

- الطرفان يمتنعان عن نشر قوات وأسلحة، لاسيما ضمن إطار منظمات دولية وتحالفات عسكرية، في المناطق التي يرى الجانب الآخر في انتشار هذه الأسلحة والقوات فيها تهديدا لأمنه، ما عدا الانتشار في داخل أراضي الدولتين،

- الطرفان يمتنعان عن تسيير تحليقات قاذفات ثقيلة مخصصة لنقل أسلحة نووية وغير نووية وعن نشر سفن حربية سطحية من أي أنواع في المناطق خارج مجالهما الجوي ومياههما الإقليمية والتي من شأن هذه الطائرات والسفن منها ضرب أهداف في أراضي الطرف الآخر