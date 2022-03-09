مباحثات قطرية أوكرانية حول التصعيد العسكري

بحثت لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، مع سفير أوكرانيا في الدوحة أندري كوزمينكو، التصعيد العسكري على الساحة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ووفق الوكالة، جرى خلال الاجتماع "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بأحداث التصعيد العسكري الجاري، وسبل تقديم الدعم الإنساني للشعب الأوكراني."

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.