مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال

نفى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مساء السبت، تعرضه لمحاولة اغتيال من دون أن يوضح مصدر الخبر، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حسبما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية.

وقال سلامة في تغريدته: “للمحبين أقول، ولغيرهم أيضًا: لا! لم أتعرض لمحاولة اغتيال: الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة. متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم أن الحقيقة التي يغتالون كل يوم هي وحدها التي تحررهم؟”.

ورغم مرور أسبوعين على اندلاع الاشتباكات العنيفة جنوب طرابلس، لا يزال المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز يمارسان أعمالهما بمقر البعثة في العاصمة الليبية.

