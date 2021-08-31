متحور جديد في افريقيا وتلقيح 70% من البالغين في اوربا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدة، أن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وكان الاتحاد الأوروبي وضع هدفاً له تلقيح 70% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية الصيف.

واعتبرت فون دير لايين، أنه “ينبغي الذهاب أبعد من ذلك! يجب أن يتلقى اللقاح مزيد من الأوروبيين”.

متحور جديد

أعلن باحثو علم الوراثة في جنوب أفريقيا أنهم رصدوا "متحورا جديدا ومقلقا" لكورونا، يحمل العديد من سمات المتحورات السابقة، مثل ألفا وبيتا وغاما.

ووفق ما ذكر موقع "سي إن إن" الأميركي، فإن الباحثون يراقبون المتحور المسمى "C.1.2"، مشيرا إلى أنه ظهر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وكذلك في 7 دول أخرى في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويعمل حاليا على مراقبة المتحور الجديد فريق، يضم عالمة الفيروسات بيني مور من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا.

وذكر الباحثون أنهم غير متأكدين مما إذا كان المتحور الجديد سيجعل فيروس كورونا "أكثر خطورة"، لكنهم قالوا إن "C.1.2" يحمل متغيرات تمنحه قابلية الانتشار السريع والتهرب من استجابة الجهاز المناعي إلى حد ما.