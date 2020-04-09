مجلس الدفاع اللبناني يوصي بتمديد الإغلاق العام لمدة أسبوعين

قدر تقرير حكومي عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة يوم الخميس بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل نيسان.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة القرار خلال جلسة يوم الخميس. كما دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

وقدر تقرير حكومي يوم الأربعاء عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

