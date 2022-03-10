مجلس النواب الأميركي يوافق على تمويل القبة الحديدية الاسرائيلية

وافق مجلس النواب الأميركي الخميس، على تخصيص مساعدة قدرها مليار دولار لتمويل صواريخ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، تضاف المساعدة العسكرية السنوية للدولة العبرية والبالغة 3.3 مليار دولار.

وفي المقابل، وافق المجلس على مبلغ 219 مليون دولار من المساعدات لصالح الفلسطينيين.

وجاء هذا التمويل في اطار ميزانية إجمالية للولايات المتحدة اقرها مجلس النواب وتبلغ 1,5 تريليون دولار من النفقات حتى أيلول/سبتمبر، قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة المحددة ليل الجمعة السبت قبل توقف التمويل الفدرالي.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قانون الميزانية خلال الأيام القادمة وبعد التصويت سيصوت الرئيس جو بايدن على القانون وسيتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل.

ويشمل قانون الموازنة أيضا المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل والتي تبلغ 3.3 مليار دولار، بالإضافة الى نصف مليار دولار أخرى لتمويل نظام دفاعي من الصواريخ.

I would like to thank @POTUS @JoeBiden for his leadership and his unwavering support for the security of the State of Israel. I would also like to thank my friend @SecDef for his steadfast commitment to the extraordinary U.S.-Israel ties and defense cooperation. pic.twitter.com/cxyHQfUaMl — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 10, 2022

ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بهذا القرار.

وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على المصادقة على حزمة المساعدة الأمنية لإسرائيل. والتي تشمل مليار دولار للقبة الحديدية، بهدف ضمان أمن إسرائيل وتمكيننا من حماية أفضل لمواطنينا".

واضاف "شكر خاص للرئيس بايدن على قيادته ودعمه لأمن إسرائيل الذي لا هوادة فيه".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن هذا التمويل "هو شهادة على العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. شكرا لكم على المساعدة البالغة مليار دولار لأنظمة القبة الحديدية والالتزام بأمن دولة إسرائيل على مر السنين".

219 مليون دولار للفلسطينيين

وكانت قضية المساعدة الخاصة للقبة الحديدية موضوع نزاع سياسي في الولايات المتحدة، حيث عارضتها مجموعة من النواب الديمقراطيين وتسببوا بتأجيل التصويت عليه عدة أيام، في أعقاب ذلك عطل النائب الجمهوري راند بول المصادقة على التمويل شهر ومنع التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

حاليا تم ضم المساعدة لمنظومة القبة الحديدية، كباقي بنود المساعدة إلى إسرائيل في إطار قانون ميزانية طارئ حجمها 1.5 تريليون دولار والتي تهدف إلى ضمان عمل الحكومة الأمريكية الحالية قبل انتهاء الميزانية الأسبوع القادم. وتشمل هذه الميزانية مساعدة لأوكرانيا بقيمة 14 مليار دولار.

وفي السياق، وافق مجلس النواب الأميركي على مبلغ 219 مليون دولار من المساعدات الأميركية، لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال صندوق الدعم الاقتصادي، و40 مليون دولار كمساعدة أمنية.

وتنص الميزانية على مساعدات عسكرية وإنسانية يبلغ مجموعها 13,6 مليار دولار لأوكرانيا وحلفائها في أوروبا الشرقية.