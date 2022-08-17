مجهولون يفجرون مخازن الاسلحة الروسية في القرم

استشقظ سكان شبه جزيرة القرم صباح اليوم الاربعاء على اصوات انفجارات عنيفة تبين انها ناجمة عن انفجارات في مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الروسي

عمل تخريبي في القرم

قالت الدفاع الروسية في بيان ان سلسلة من الانفجارات هزت صباح اليوم مستودع الذخيرة قرب بلدة مايسكويه في منطقة جانكوي بشمال شبه الجزيرة، ووفق السلطات الروسية فان تلك الانفجارات سببها عمل تخريبي

أنه "في صباح يوم 16 أغسطس تضرر مستودع عسكري نتيجة عمل تخريبي".

🇷🇺_||~ 🇸🇾 〰️💥 The Russian Ministry of Defense: a fire broke out in an ammunition depot in #القرم and no serious injuries so far#السياق #روسيا pic.twitter.com/yiBLDBgUO7 https://t.co/DcIqouilwR — A Deniz Engelhardt (@cover_up8d) August 16, 2022

ولم يتحدث بيان الدفاع الروسية عن سقوط ضحايا في التفجيرات ، الا ان مصادر روسية تحدثت "أنه لم تقع هناك إصابات خطيرة، مضيفا أن العمل جار لإزالة آثار العملية التخريبية". واوضحت إن مدنيين اثنين أصيبا بجروح بسيطة وإنه تجري عملية لإجلاء السكان من المنطقة المنكوبة، مؤكدة إجلاء إكثر من 3 آلاف شخص.

اضرار في خطوط الكهرباء

ويوضح البيان إلى وجود أضرارا لحقت أيضا بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المباني السكنية في المنطقة.

يشار الى ان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي اعلن تأسيس "مجلس استشاري لتحرير القرم".