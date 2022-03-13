محامي مبارك يكشف ردة فعل الرئيس الراحل لحظة الحكم بالمؤبد

كشف المحامي المصري، فريد الديب، عن تفاصيل تتعلق بردة فعل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، لحظة الحكم عليه بالمؤبد، قبل نقض الحكم.

ويرى المحامي المصري، أن الرئيس الراحل من أفضل الموكلين الذين تعامل معهم، وقال: "من أحسن الناس اللي تعاملت معهم، فبعد الحكم على المرحوم في المرة الأولى بالمؤبد، قابلته في السجن وقلت له أنا أديت واجبي، ربنا موفقش.. جرب حظك مع محامي تاني".

لكن مبارك رفض بشدة حينها، قائلا "يستحيل.. أنت الذي ستكمل وتكتب الطعن في النقض".

ليتقدم المحامي لاحقا فعلا بنقض الحكم، حيث أعيدت المحاكمة وحكم ببراءته!

قضية الآثار

إلى ذلك، كشف إصابته بمرض السرطان أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال الديب إنه "قرر اعتزال المحاماة"، مضيفا أن "قضية الآثار الكبرى قد تكون آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".

كما أوضح أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة، إذ بات يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

سرطان ووفاة ابنته

كذلك أشار إلى أن قرار الاعتزال أتى بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، قائلا "دخلت في حالة نفسية عصيبة بسبب وفاة ابنتي".

إلى ذلك، ختم قائلا "أنا قربت على 80 سنة وكترت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، واشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هعتزل العمل العام".