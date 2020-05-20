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محكمة اسرائيلية تستدعي "المتهم نتنياهو" الى المحاكمة

منشور 20 أيّار / مايو 2020 - 04:30
على المتهم (نتنياهو) أن أم يمثُل أمام هيئة المحكمة
على المتهم (نتنياهو) أن أم يمثُل أمام هيئة المحكمة

طلبت محكمة إسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحضور شخصيا إلى محاكمته، بعد أن رفضت طلبه بالتغيب عن أولى الجلسات المقررة بعد أيام.

وقال القضاة في قرارهم إن "على المتهم (نتنياهو) أن أم يمثُل أمام هيئة المحكمة، حيث تعتبر هذه الجلسة هي افتتاح البت في القضية"، موضحة أن ذلك يعتبر قاعدة في كل قضية جنائية.

وأشار القضاة أنه لا مبرر لتجاوز هذه القاعدة وعدم العمل بموجبها.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يتهم نتنياهو بعدة قضايا فساد.


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