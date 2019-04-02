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محكمة مصرية تقضي بإعدام شرطي أدين بقتل مسيحي وابنه بعد شجار

محكمة مصرية تقضي بإعدام شرطي أدين بقتل مسيحي وابنه بعد شجار
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