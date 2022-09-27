محللون: القرضاوي مفتي الناتو.. جهنم لبست كامل زينتها لاستقباله

بعد ساعات من اعلان وفاة الشيخ يوسف القرضاوي ورسائل النعي التي صدرت عن الزعماء والاحزاب والتنظيمات والنشطاء ايضا، متحدثين عن مناقب وفتاوي الشيخ الراحل ، خالف محللون ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المواقف واتهمو يوسف القرضاوي بتحريف الدين وجاؤوا بامثلة تلصق به تهمه مفتي الناتو وتدمير الدول العربية

ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد اسعد بيوض التميمي ان القرضاوي اخطر "محرف لدين الله في هذا العصر" وقدم 30 ركنا بدل خمسة اركان يقوم عليها دين الله ومرجعيته الشعب كما قال في برنامج الشريعة والحياة على الجزيرة مع المذيع عبد الصمد ناصر بدلا من مرجعية القرأن والسنة فهو بذلك بدل دين الله تبديلا وخلع نفسه من الاسلام خلعا"

وقال التميمي انه بذلك، يكون الشيخ القرضاوي اعتبر "دين الله دين تطرف وارهاب وتكفير" واتهمه انه ترحم على "البابا" الذي اعتبره من الصالحين علما ان البابا "صاحب الطوام الكبرى الذي احل كل ما حرم الله باسم الوسطية المحرفة"

وقال ان القرضاوي اطلق الفتوى الشهيرة التي "تنسجم مع دينه المبدل المحرف التي اجاز بها لما يسمى بالعسكر المسلمين في الجيش الأمريكي بالقتال الى جانب امريكا عندما اعلن بوش الحرب الصليبية على افغانستان وعلى جميع المسلمين عام 2001 "



حيث اعتبر ذلك كما جاء في الفتوى من باب جلب المصالح ودرء المفاسد ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الولاء لبلدهم امريكا فلا تشك بولائهم لها واجاز محاربة كل من تجد امريكا انه ارهابي.

واضاف التميمي ان فتوى الشيخ القرضاوي عادت بالقتل والدمار على الملايين من المسلمين وهدمت مدنهم في افغانستان والعراق والشام وفلسطين

وذكر بالقول "اليس هو الذي قال لو أن الله عرض نفسه في الانتخابات ما أخذ نسبة 99% والبس هو من سارع الى افغانستان لإنقاذ صنم بوذا من الهدم الذي هدمته طالبان والذي كان يعبد من دون الله ولم تحركه المذابح التي ارتكبها الذين يعبدون صنم بوذا بمسلمين الروهينجا في بورما "

من جهته يقول الكاتب الصحفي وليد حسني في تغريدة على صفحته على موقع الفيس بوك:

"من أسوأ المساخر في عالمنا الاسلامي والعربي إطلاق وصف"عالم ، وعلامة..الخ"على من هب ودب، حتى إن كل من سمع بنواقض الوضوء صرفنا له بطاقة"عالم" و"العالم العلامة والحبر الفهامة" و"شيخ الإسلام" و "عمدة الدين والدنيا " الى غير ذلك من الأكاذيب...

بالمجمل .. اظن ان جهنم أخذت كامل زينتها لإستقبال "العالم العلامة والحبر الفهامة، شيخ الإسلام، مجدد السنة وحاميها، وعمدة الدين والدنيا .."..

وبالمجمل . لقد أفضى هذا إلى ما قدم في دنياه، وأدعوا عليه ولا أدعوا له.. أنا حر..