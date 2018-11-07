مغرد سعودي يرد على العريفي بأبيات مثيرة عن خاشقجي

كات معلومات انتشرت قبل مدة حول تقطيع الفريق السعودي لجثة خاشقجي بعد قتله

غرد الداعية السعودي محمد العريفي بأبيات شعرية على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال العريفي في تغريدته: "تراني مقبلاً فتصدّ عني! كأن الله لم يخلق سواكَ. سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناكَ.. من يكملها ببيتين مثلها وزنا وقافية؟".

وتفاعل مغردون مع العريفي بمجاراته بأبيات على نفس الوزن والقافية، إلا أن أحد المغردين، يدعى عمر المطيري، رد على العريفي بكلمات مثيرة.

وفي تلميح منه إلى قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، قال المطيري مجاريا العريفي: "ومنشارٌ بيدك تريد قتلي.. وتخفي جثتي تبت يداكَ.. وتخرج باكيا تنعي اغتيالي.. وأنت الخبث يسري في دماكَ.

وأثارت أبيات عمر المطيري ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها جاءت على قافية العريفي ذاتها، وتطرقت إلى قصة خاشقجي دون ذكره.

وكانت معلومات انتشرت قبل مدة حول تقطيع الفريق السعودي لجثة خاشقجي بعد التخلص منه وقتله.