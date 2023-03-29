محمد بن زايد يعين نجله خالد ولي عهد لأبو ظبي وشقيقه منصور نائباً لرئيس الدولة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ان رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اصدر مرسوما اميريا الاربعاء، عين بموجبه نجله الشيخ خالد وليّاً عهد لإمارة أبوظبي، وشقيقه الشيخ منصور نائباً لرئيس الدولة.
واضافت الوكالة إنّ رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي، عيّن كذلك شقيقيه الشيخ طحنون والشيخ هزّاع نائبين لحاكم الإمارة، علما ان الاول يشغل مستشارا الأمن الوطني والثاني نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وكان الشيخ محمد بن زايد يتولّى منصب ولي عهد ابوظبي الذي ظل شاغرا منذ أن يصبح رئيساً لدولة الامارات في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 29, 2023
بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.. #رئيس_الدولة يصدر قراراً بتعيين #منصور_بن_زايد نائباً لرئيس الدولة..إلى جانب #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/kGPA1MdLqy
وتم بموجب المرسوم تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد، وهو مالك نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد الذي يشغل رئيسا للوزراء وحاكما لامارة دبي.
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 29, 2023
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. #رئيس_الدولة يصدر مرسوماً أميرياَ بتعيين #خالد_بن_محمد_بن_زايد ولياً للعهد في إمارة #أبوظبي pic.twitter.com/JY9Ist0mMr
كما اصدر الشيخ محمد بن زايد مرسومين بتعيين هزّاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وذلك بصفته حاكما للامارة، بحسب وكالة (وام).
ويتولّى الشيخ طحنون الى جانب كونه مستشارا للامن الوطني، مناصب عدة ابرزها رئاسة الصندوق السيادي للامارات، كما انه يعتبر الدينامو الذي ادار حملة التقارب الاخيرة بين الدولة وكل من ايران وتركيا وقطر.
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 29, 2023
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. #رئيس_الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين #هزاع_بن_زايد و #طحنون_بن_زايد نائبين لحاكم إمارة #أبوظبي #وام pic.twitter.com/cGgNaxK4O6
والشيخ محمد هو ثالث أبناء الشيخ زايد مؤسّس الإمارات، وسبق ان شغل نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، ولطالما وصف بانه يقف وراء صعود الدولة الدبلوماسي حتى قبل توليه رئاستها.
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