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محمد رشيد الصندوق المالي لياسر عرفات: ابو عمار قتل ولم يمت

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:18
خالد سلام ان الرئيس ابو عمار قتل ولم يمت
خالد سلام ان الرئيس ابو عمار قتل ولم يمت

يعتبر المدعو محمد رشيد او باسمه الحركي (خالد سلام) المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات ، الرجل الغامض في منظمة التحرير وحركة فتح، قفز الرجل قفزات غريبه حتى وصل الى محيط القيادة الفلسطينية، تقدم من صحفي في وكالة الانباء اللبنانية، ليصبح حامل الاسرار المالية لمنظمة التحرير والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

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يشير محمد رشيد وهو كردي عراقي الاصل الى اختفاء القائد الفلسطيني عزمي الصغير بعد اسره لـ 4 جنود اسرائيليين في اجتياح بيروت 1982 ، وللحقيقة فان عزمي الصغير اختفت اثاره تماما ولم يتم العثور على اي اثر له حيا او ميتا منذ ذلك التاريخ.

يقول خالد سلام ان وجوده في فلسطين كان مصادفة بعد رفضه اسرائيليا، حيث بدأ اهتمامه بالشق الاقتصادي، واصبح الحديث عن الملايين بين يديه ، وعن تعاونه مع الرئيس الحالي محمود عباس  (الذي كان على نقيض من ابو عمار) في دعم بعض المرشحين للانتخابات الاسرائيلية 

يؤكد خالد سلام ان الرئيس ابو عمار قتل ولم يمت، وتحدث عن لقائه برجال المخابرات الفرنسية للحديث عن مراحل وفاة ياسر عرفات في باريس، نافيا وجود امراض مثل السرطات والايدز حيث قيل انه تم حقن الرئيس الفلسطيني الراحل بدم بملوث، وكشف انه تم قتل ابو عمار منطرف الولايات المتحدة واسرائيل وباختراق من الصفوف الفلسطينية الامامية ،لافتا الانتباه الى ان ارئيل شارون قال اريد ان يكون محمود عباس رئيسا للفلسطينيين 
بالامكان الاطلاع على الشهادة الكاملة لـ محمد رشيد بالضغط هنا
 

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كلمات دالة:ياسر عرفاتوفاة ياسر عرفاتفلسطينمحمد دحلانبسام ابو شريفخالد سلاممحمد رشيد

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