مخاوف عالمية.. اكتشاف متحور جديد من كورونا في بريطانيا

أعلنت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، يحمل اسم (BA.2.86)، في المملكة المتحدة، يتميز بوجود عدد كبير من الطفرات التي تثير القلق وتتسبب في تفاوت كبير في خصائصه.

ووفقًا للبيان الذي نشرته الوكالة على الموقع الرسمي لحكومة البلاد يوم الجمعة، تم اكتشاف متحور (BA.2.86) في المملكة المتحدة يوم الجمعة 18 أغسطس.

حتى الآن، تم تأكيد حالة واحدة فقط من الإصابة بهذا المتحور، والتي ظهرت في شخص لم يكن لديه سجل سفر حديث، وهذا من شأنه أن يثير المخاوف من وجود إمكانية انتقال المتحور داخل المملكة المتحدة.

المتحور (BA.2.86)

ويتميز المتحور (BA.2.86) بوجود عدد كبير من الطفرات، ولكن الوكالة لا تملك حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى استجابة المناعة للجسم وشدة المرض الناتج عنه.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، تم تحديد وجود أكثر من 30 طفرة في بروتين الـ"سبايك" في هذا المتحور الجديد.

6 حالات في العالم

وأكد البيان أن هناك ست حالات فقط من الإصابة بمتحور (BA.2.86) تم اكتشافها حتى الآن في مناطق مختلفة حول العالم، توزعت على أربع دول مختلفة.

وتعهدت وكالة الصحة البريطانية بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومتابعة التطورات.

المتحور (BA.2.86) يخضع للمراقبة

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) في وقت سابق إلى أن المتحور (BA.2.86) يخضع للمراقبة بسبب وجود عدد كبير من الطفرات فيه، مما يجعله موضوع اهتمام عالمي ومراقبة دقيقة من قبل الجهات الصحية.

