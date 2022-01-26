مدعي النبوة السعودي الشاعر محمد بن الشايب في قبض الأمن

أعلنت الشرطة السعودية الاربعاء، انها اعتقلت مدعي النبوة الذي ظهر في فيديو بأحد شوارع العاصمة الرياض معلنا على المارة أنه "الرسول محمد"، فيما قال رواد مواقع التواصل ان المدعي هو الشاعر محمد بن الشايب.

وقال بيان للمتحدث باسم شرطة منطقة الرياض ان "الجهات الامنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة"، مضيفا ان الفيديو "تضمن الفاظا نابية وعبارات خارجة عن الاداب العامة اضافة الى صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح ابيض".

وتابع بيان المتحدث انه "تبين من اجراءات الاستدلال انه في حالة غير طبيعية. وجرى ايقافه واتخذت بحقه الاجراءات النظامية واحالته الى النيابة العامة".

ولم يكشف البيان هوية الشخص، إلا أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعا للشخص المعني، والذي تبين انه الشاعر محمد ذيب بن الشايب.

كما خرج الشاعر محمد بن الشايب في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ يتفوه بألفاظ نابية، ويقول إنه ”على الوعد وإنه الرسول محمد“.

وقال لاحقاً: ”(..) أشهِد رب العالمين إني رسولك وعبدك (..) وأنت على ذلك شهيد“.

وظهر في مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحاول إثناء ابن الشايب عن تصرفاته، إلا أن الشاعر السعودي لم يأبه بذلك.

وأكد مغردون في موقع ”تويتر“ أن ”الشاعر ابن الشايب مدّعي النبوة يعاني حالة غير طبيعية“، مرجحين أنه ”يعاني مرضا نفسيا“.

وعبروا عن صدمتهم من ”التحول“ في شخصية الشاعر بن الشايب، لافتين إلى أنه ”كان شخصا متزنا، قبل نشر الفيديو المعني“، ورجح بعضهم تعرضه لـ“سحر“ ما.

وكان محمد بن الشايب ينشر مقاطع شعر على قناته في ”يوتيوب“، كان آخرها قبل نحو 9 أشهر، قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ ويخرج في مقاطع في ”سناب شات“ مدعيا النبوة، ويتصرف بشكل مريب.

وكانت آخر تغريدات الشاعر محمد بن الشايب في نهاية عام 2020، وذلك بعد وفاة والده وإعلانه ذلك عبر حسابه.