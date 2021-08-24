مدير السي اي ايه يلتقي زعيم طالبان سرا في كابول

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء، عن ان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز التقى سرا الإثنين، مع القائم بأعمال زعيم حركة طالبان عبد الغني بردار في العاصمة الأفغانية كابول، لبحث قضية إجلاء الأميركيين من أفغانستان.

الاجتماع، في حال صحت هذه المعلومات، هو الأعلى مستوى بين الجانبين منذ سيطرة طالبان على العاصمة في أفغانستان.

وأوصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرئيس جو بايدن بحسم موقفه، اليوم الثلاثاء، بشأن تمديد مهمة الإجلاء من أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس الجاري، فيما يسعى قادة طالبان لتشكيل مجلس من 12 شخصية، بينهم أحمد مسعود، ضمن إدارة مقبولة لدى المجتمع الدولي.

وتنتظر أفغانستان يوما حاسما مع توقع حسم بايدن قراره بشأن تمديد الإجلاء من أفغانستان، في وقت تحذر طالبان من التأجيل، فيما تعقد قمة لمجموعة السبع لتحديد موقف مشترك من طالبان وعمليات الإجلاء.

ونصح الجيش الأميركي، الرئيس بايدن باتخاذ قرار بتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس، مشيرا إلى أن 5800 جندي يتعين سحبهم.

وقال البيت الأبيض إن نحو 11 ألف شخص رحّلوا من كابُل خلال 12 ساعة ليقترب العدد الإجمالي من 53 ألفا منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي.