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مذكرة روسية سورية لإعادة تأهيل الشركات الصناعية في سوريا

مذكرة روسية سورية لإعادة تأهيل الشركات الصناعية في سوريا
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