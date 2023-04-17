مراقبون: وقف اطلاق النار في السودان بعيد المنال

استبعد محللون وسياسيون ان تضع الحرب في السودان اوزارها في القريب العاجل واشاروا الى أن ما يجري في السودان صراع بين قيادتين عسكريتين على سلطة عسكرية، ومن سيمثل القيادة العسكرية في الحكومة القادمة وليس انقلابا عسكريا

ولفت الخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج في تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز إلى دور الدولة العميقة في السودان وتحديدا فلول نظام البشير، ومنهم قوات الدعم السريع التي يقودها (حميدتي) التي سيكون لها (الفلول) دور مرتقب في المرحلة القادمة.

وتحدث اللواء سمير فرج عن الوسطاء المحتملين الى جانب الدول الرباعية فان مصر، هي الأكثر تأثيرا في القرار السوداني، لأنه تاريخيا هناك مصير مشترك بين السودان ومصر، ويتشاركان أيضا في مواجهة أزمة سد النهضة.

شاهد رسالة مصاب العمليات العقيد ركن إبراهيم الحوري إلي الفريق أول ركن ياسر العطا ،،" ماف تراجع أمانة في رقبتكم لو انتو اتراجعتوا نحن ما حنتراجع " #النصر_لنا #الجيش_السوداني pic.twitter.com/bRKWkKl08w — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 17, 2023

خبراء في الشان السوداني استبعدو ان يكون هناك دور ايجابي للامم المتحدة لما اعتبروه فشل المنظمة الدولية في الكثير من الملفات وحل النزاعات والصراعات ويقول الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل لوسائل اعلامية روسية ان السودان يعاني منذ ثلاثة أيام صراع الأخوة والقتال أصبح قتال مدن من شارع إلى شارع والخسائر كبير جدا والحل العسكري لن يجعل القوة في يد طرف من الأطراف"

شاهد استلام مقرات ومعدات المجرم حميدتي بولاية النيل الأبيض #النصر_لنا #الجيش_السوداني pic.twitter.com/mkYzF7Da9f — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 17, 2023

فيما قال الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي عن دور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة في السودان ان الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم فقد فشلت تماما في احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وفاشلة في العراق، لذلك لا أعتقد أنه توجد جهة خارجية تستطيع إملاء ضغوط على السودان.

وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، وتتضارب الانباء بشان الغلبة والتفوق في كل طرف