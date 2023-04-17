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مراقبون: وقف اطلاق النار في السودان بعيد المنال

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 03:31
تدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
تدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

استبعد محللون وسياسيون ان تضع الحرب في السودان اوزارها في القريب العاجل واشاروا الى أن ما يجري في السودان صراع بين قيادتين عسكريتين على سلطة عسكرية، ومن سيمثل القيادة العسكرية في الحكومة القادمة وليس انقلابا عسكريا

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ولفت الخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج في تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز إلى دور الدولة العميقة في السودان وتحديدا فلول نظام البشير، ومنهم قوات الدعم السريع التي يقودها (حميدتي) التي سيكون لها (الفلول) دور مرتقب في المرحلة القادمة.

وتحدث اللواء سمير فرج عن الوسطاء المحتملين الى جانب الدول الرباعية فان مصر، هي الأكثر تأثيرا في القرار السوداني، لأنه تاريخيا هناك مصير مشترك بين السودان ومصر، ويتشاركان أيضا في مواجهة أزمة سد النهضة.

 

 

خبراء في الشان السوداني استبعدو ان يكون هناك دور ايجابي للامم المتحدة لما اعتبروه فشل المنظمة الدولية في الكثير من الملفات وحل النزاعات والصراعات ويقول  الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل لوسائل اعلامية روسية ان السودان يعاني منذ ثلاثة أيام صراع الأخوة والقتال أصبح قتال مدن من شارع إلى شارع والخسائر كبير جدا والحل العسكري لن يجعل القوة في يد طرف من الأطراف"

 

 

 فيما قال الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي عن دور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة في السودان ان الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم فقد فشلت تماما في احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وفاشلة في العراق، لذلك لا أعتقد أنه توجد جهة خارجية تستطيع إملاء ضغوط على السودان.

وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، وتتضارب الانباء بشان الغلبة والتفوق في كل طرف

 


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