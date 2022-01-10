مراكز التنمية المجتمعية في الاردن تنفذ اعتصاما احتجاجا على اجراءات الاونروا

بدأت ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ في ﺍﻷﺭﺩﻥ اول نشاط تصعيدي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) احتجاجا على " ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻠﺎﻗﻴﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ".

ونفذ عشرات الموظفين والمراجعين في مراكز التأهيل الـ 10 ومراكز البرامج النسائية الـ 14 المتواجدة في مدينة الزرقاء اعتصاما من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة صباحا ... وتم رفع علم وكالة الغوث في كافة مراكز التنمية المجتمعية والبالغ عددها 24 مركزا

وجاء التصعيد من قبل المراكز المجتمعية في الاردن بعد اتهامها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا- بالتحول من شاهد على مأساة الشعب الفلسطيني الى متآمر على حقوقه.

وكانت اللجان قد انذرت في الشهر الماضي الوكالة الاممية بخطوات تصعيدية ان لم تتراجع عن قراراتها واجراءاتها القاضية بالتخلي عن المراكز المجتمعية ورفع الدعم عنها الامر الذي سيضر بالالاف من اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في المخيمات الفلسطينية في الاردن .

ويعد هذا الاعتصام الخطوة الاولى في برنامج التصعيد ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حيث تنوي المراكز وقف جميع اشكال التعاون الاداري مع موظفي الاونروا او تزويدهم باي تقارير او معلومات حتى اشعار اخر الى جانب اعتصام يوم 24 يناير الجاري فيما سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية لرؤساء اللجان المحلية للمراكز المشار اليها يوم الاثنين 7 فبراير المقبل امام بوابة رئاسة الاونروا الرئيسي في منطقة بيادر وادي السير







