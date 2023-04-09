مرسوم اميري بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

صدر في الكويت الاحد، مرسوم اميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد نحو شهر من تكليف الاخير بتأليفها، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (كونا).

ووفقا للتشكيلة التي نشرتها الوكالة، فقد احتفظ الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بمنصبه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، كما اسندت اليه وزارة الدفاع بالوكالة.

وايضا، احتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية كما الحال مع بدر الملا وزيرا للنفط.

وشمل التشكيل الحكومي الجديد الذي نشرته الوكالة سيدتين وستة وزراء جددا، وجاء كالتالي:

* طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

* خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

* بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

* فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

* عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

* أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة

* أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة للأشغال العامة.

* حمد عبد الوهاب حمد العدواني، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

* سالم عبد الله الجابر الصباح، وزيرا للخارجية.

* مي جاسم محمد البغلي، وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.

* عامر محمد علي محمد، وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

* مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي، وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

* محمد عثمان محمد العيبان، وزيرا للتجارة والصناعة .

* مناف عبد العزيز اسحق الهاجري، وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء pic.twitter.com/4VndUhtgRb — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 9, 2023

وكان الديوان الأميري الكويتي اصدر في 5 اذار/مارس، أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، كما تم تكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وحينها اصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمر التعيين، بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته.

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في كانون الثاني/يناير بعد 100 يوم على تشكيلها، بعد أزمة مع البرلمان، في مشهد تكرر عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

واضطر نجل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، للإستقالة من رئاسة الحكومة، التي أعاد تشكيلها ثلاث مرات، منذ تعيينه رئيسا للوزراء في آب/أغسطس الماضي، بسبب الصدامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومطالبات النواب برحيل رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة.

وفي 20 آذار / مارس عاد البرلماني مرزوق الغانم لرئاسة برلمان دولة الكويت، بعد ان قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020 حيث عقد البرلمان العائد جلسته الاولى برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم