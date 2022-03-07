مستشارة الرئيس الأوكراني: زيلينسكي في "كييف" وفرص خروجه ضئيلة

قالت مستشارة الرئيس الأوكراني السابقة، يوليا مندل، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لم يغادر العاصمة "كييف"، وأنه يتجول فيها يوميا.

وأشارت مندل، في مداخلة مع تلفزيون "العربية"، إلى أن فرص خروج الرئيس زيلينسكي، من "كييف" ضئيلة جدا.

واستبعدت أن يكون الغرب قد خذل زيلينسكي، لافتة إلى أن "الرئيس رجل قانون يتمتع بشعبية كبيرة".

وانتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الأحد، قادة الدول الغربية لعدم وجود رد فعل منهم على تهديد موسكو بالهجوم على المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بثه عبر حسابه على منصة "تلغرام": "فكر في الإحساس بإفلات الغزاة من العقاب. لم أسمع رد فعل من أي من قادة العالم اليوم.. ولا كلمة، وكأن قادة الغرب قد اختفوا الليلة".