مستشار سابق لابن زايد: القرضاوي انتهت صلاحيته رسميا
قال عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي السابق محمد بن زايد إن رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي "انتهت صلاحيته رسميا بعد انتهائها فعليا قبل سنوات".
وأضاف في حوار صحفي نشره على حسابه الشخصي بموقع تويتر أن القرضاوي: "لم يبق له سوى تمجيد أردوغان".
وزعم أن "كل رهانات القرضاوي خاسرة ورهانه الأخير على تركيا مصيره كمصير من سبقه من رهانات مثل قطر والربيع العربي ومشروع الإخوان وها هو يودع الساحة السياسية وهو يرى الإخفاق بعد الإخفاق ولم يحقق أيا من أحلامه".
هل قرر القرضاوي الخروج من الحياة السياسية؟ الأكاديمي الإماراتي د عبدالخالق عبدالله: القرضاوي انتهت صلاحيته منذ فترة واليوم يعلن انتهاء صلاحيته رسميا بعد ان تأكد انه لم يحقق أي حلم من أحلامه وجميع رهاناته خاسرة ورهانه على اردوغان سيلقى نفس المصير صوت الأمة https://t.co/dEFxFOTFBt— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٥ نوفمبر ٢٠١٨