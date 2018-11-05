مستشار سابق لابن زايد: القرضاوي انتهت صلاحيته رسميا

القرضاوي قال إنها المرة الأخيرة التي يتحدث فيها بسبب تقدمه في السن

قال عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي السابق محمد بن زايد إن رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي "انتهت صلاحيته رسميا بعد انتهائها فعليا قبل سنوات".

وأضاف في حوار صحفي نشره على حسابه الشخصي بموقع تويتر أن القرضاوي: "لم يبق له سوى تمجيد أردوغان".

وزعم أن "كل رهانات القرضاوي خاسرة ورهانه الأخير على تركيا مصيره كمصير من سبقه من رهانات مثل قطر والربيع العربي ومشروع الإخوان وها هو يودع الساحة السياسية وهو يرى الإخفاق بعد الإخفاق ولم يحقق أيا من أحلامه".

وكان القرضاوي قال خلال اجتماع للاتحاد العام لعلماء المسلمين في إسطنبول قبل يومين إنها المرة التي الأخيرة التي يتحدث فيها بسبب تقدمه في السن.