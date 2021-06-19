مستوطنون يعتدون على أهالي "الشيخ جراح" بغاز الفلفل

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، السبت، على أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمتضامنين معهم، برشّ غاز الفلفل عليهم.

وقال محمد الكرد، وهو من إحدى العائلات المهددة بالتهجير لصالح المستوطنين في “الشيخ جراح”، عبر حسابها على تويتر، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على سكان الحيّ والمتضامنين معهم برشّ غاز الفلفل عليهم.

وتزامنا مع ذلك، أفرغت قوات الاحتلال بالقوة، الحي من المتضامنين، ومنعت سكانه من التجمهر في ساحاته، كما منعت طواقم الإسعاف والصحافيين من التواجد.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال بتفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. (الأناضول)