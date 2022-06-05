مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "نزول التوارة".

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الخاصة والضباط، اقتحموا المسجد الأقصى صباحا، قبل دخول المستوطنين، وانتشروا في الساحات وحاصروا المصلين داخل المصلى القبلي، وأغلقوا أبوابه بالسلاسل الحديدية، وشكلوا سلاسل للقوات على طول مسار المستوطنين، وعند الساعة السابعة صباحا بدأت اقتحامات للمسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من ساحات الأقصى، فيما فرضت القيود على دخول المصلين إليه ونشرت أفراد الشرطة على الأبواب.

ودعت “جماعات الهيكل المزعوم” لتنفيذ اقتحامات جماعية يومي الأحد والإثنين للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى “نزول التوارة”، وهو أحد أعياد الحج التوراتية الثلاثة، ويتزامن الاقتحام هذا العام مع الذكرى 55 لاحتلال الأقصى بالتقويم الميلادي.