مستوطنون يهاجمون مدرسة قرب نابلس ويعتدون على الطلبة (فيديو)

هاجم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، مدرسة فلسطينية قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على الطلبة، مما اسفر عن اصابة عدد منهم اضافة الى مدير المدرسة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ان ثلاثة فلسطينيين اصيبوا جراء الحجارة التي رشقها المستوطنون على مدرسة حوارة جنوب مدينة نابلس، مشيرا الى ان من بين المصابين مدير المدرسة واحد الطلبة.

وبثت مكبرات الصوت في مساجد بلدة حوارة نداءات تدعو الأهالي للتوجه الى المدرسة وحماية الطلبة من المستوطجنين.

وتزامن الهجوم مع اغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلية كافة مداخل مدينة نابلس، وسط انتشار واسع للمستوطنين على الطرقات.

مكبرات الصوت في مساجد بلدة حوارة جنوب #نابلس، تناشد المواطنين التصدي للمستوطنين الذين يهاجمون "مدرسة حوارة الثانويه للبنين"… #فيديو من داخل المدرسة.#IsraeliCrimes pic.twitter.com/dO4HuXvd5Q — العراق 🇮🇶جسد وسوريا وفلسطين🇵🇸💚قلب 🟩🟩🟩🟩🟩 (@lyalraq13900368) October 4, 2022

وتشهد بلدة حوارة تشهد منذ يومين هجمات متكررة من قبل المستوطنين، واستهدافا للسكان الفلسطينيين ومنازلهم وكذلك حقولهم الزراعية التي تعرض عدد منها للحرق.

وكثف المستوطنون من هجماتهم على المدينة التي شهدت تصعيدا لعمليات إطلاق النار ومحاولات الدهس التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد عناصر جيش الاحتلال ومستوطنيه، في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال على محافظتي نابلس وجنين، وفي مدينة القدس.