الجيش الإسرائيلي ومستوطنون يعتدون على 37 فلسطينيا

أصيب 37 فلسطينيًا باعتداء نفّذه مستوطنون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 37 مصابًا باعتداء نفّذه المستوطنون على مركبات فلسطينية في محيط مدينة نابلس ، تبعه مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وبينت الهلال الأحمر أن بين الإصابات إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 جرّاء الاعتداء بالضرب، وإصابة جرّاء الوقوع، و29 إصابة بحالات اختناق، عولجت ميدانيًا.

ونفذ مجموعة من المستوطنين اعتداء على مركبات فلسطينية على طرق محيطة في مدينة نابلس.

وأشار شهود عيان إلى أن المستوطنين رشقوا المركبات بالحجارة، واستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وذكروا أن "المستوطنين أشعلوا النيران في حقول فلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون".

وقال شهود إن “مواجهاتٍ اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الشارع العام المارّ من بلدة حوارة، وعلى مدخل بلدة بيتا القريب جنوبي نابلس”.

وبيّنوا أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرّف في أكثر من 130 مستوطنة تمّ بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس.