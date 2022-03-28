مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية بالضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مركبات فلسطينية، في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة (رسمية) غسان دغلس، إن عددًا من المستوطنين انتشروا على عدة طرق ومفارق في محافظة نابلس.

وأوضح للأناضول أن “المستوطنين تجمعوا في عدة مناطق بالضفة”، وأن “عدداً من مركبات الفلسطينيين تضررت عقب استهدافهم لها بالحجارة”

وفي شمال الضفة أيضاً، ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، أن مستوطنين هاجموا، سيارات الفلسطينيين بالقرب من حاجز “عناب” شرق مدينة طولكرم.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن مستوطنين تجمعوا قرب مدخل مستوطنة “شيلو” جنوبي نابلس، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي أغلق الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس قرب بلدة ترمسعيا، ما تسبب بأزمة سيارات خانقة، وإعاقة لحركة الفلسطينيين.

وتابع، أن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز “بيت أيل” المدخل الشمالي لمدينة رام الله، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.

وبين، أن المستوطنين تجمعوا أيضا عند الشارع الالتفافي المحاذي لبلدة سنجل شمالي رام الله، بحماية من الجيش الإسرائيلي والشرطة.

أما في جنوبي الضفة، ذكر مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن اعتداءات المستوطنين على السيارات الفلسطينية جرت عند مستوطنة “كريات أربع” في محافظة الخليل.

ومؤخرا، تزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية، بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.