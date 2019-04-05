مستوطن يدهس فلسطينيا و14 جريحا باعتداءات جيش الاحتلال في غزة

صورة ارشيفية لسيدة فلسطينية تودع ابنها الشهيد

أُصيب 14 متظاهرا فلسطينيا ، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول، نسخة منه، إن 14 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.

وأضافت الوزارة إن أحد المصابين "جراحه حرجة".

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وأصيب فتى فلسطيني، الجمعة، بجروح خطيرة وكسور، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية يطّا، إبراهيم أبو زهرة، إن الفتى أيس محمود حوشية (16 عامًا) من سكان البلدة، (جنوبي الخليل)، تعرض للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، عندما كان يسير بالشارع الرئيسي، قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.

وأوضح أبو زهرة لوكالة الأناضول، أنه تم نقل المصاب حوشية لتلقي العلاج في مستشفى يطّا الحكومي، مشيرا إلى أنه يعاني من "جروح خطيرة ورضوض، وكسور في الرأس".

ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.