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مستوطن يدهس فلسطينيا و14 جريحا باعتداءات جيش الاحتلال في غزة

مستوطن يدهس فلسطينيا و14 جريحا باعتداءات جيش الاحتلال في غزة
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