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مسلمة في الكونغرس الأمريكي تنتقد بيان ترامب حول مقتل خاشقجي

مسلمة في الكونغرس الأمريكي تنتقد بيان ترامب حول مقتل خاشقجي
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