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مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الميلاد بهدوء بعد عام من هزيمة داعش

مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الميلاد بهدوء بعد عام من هزيمة داعش
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